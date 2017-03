தேர்தல் ஆணையத்தை மடக்கிய ஓபிஎஸ் அணி வக்கீலின் நச் பாயிண்ட்- சசிகலாவுக்கு ஆப்பு காத்திருக்கிறது!

ஓபிஎஸ் அணியின் வழக்கறிஞர் முன்வைத்த வாதத்தை ஏற்ற தேர்தல் ஆணணயம் சசிகலாவின் இடைக்கால பொதுச்செயலர் பதவியையும் பறிக்கும் என்றே தெரிகிறது.

English summary

The Election Commission Sources said that may it will remove Sasikala from the ADMK's Interim Genreal Secretary Post very soon.