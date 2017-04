சின்னத்திற்கு லஞ்சம்.. போலீசில் சிக்காமல் இருக்க டிடிவி தினகரன்-புரோக்கர் செய்த பலே ஐடியா

டெல்லி போலீசாருக்கும், வாட்ஸ்அப் கால்கள் சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் டிடிவி தினகரனுக்கு எதிரான ஆதாரங்களை திரட்டுவதில் போலீசார் சற்று தடுமாற்றம் அடைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

The Delhi police cannot crack T T Dinakaran's calls. The calls between Dinakaran and Sukesh Chandrasekhar were made on an encrypted WhatsApp network and this may be tough for the cops to breach For three days now TTV Dinakaran and his associates are being questioned in the alleged Election commission bribery row.