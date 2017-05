ஏர்செல்-மேக்சிஸ் வழக்கு: தயாநிதி, கலாநிதி மாறன் விடுதலையை எதிர்த்து அமலாக்கத்துறை மேல்முறையீடு

ஏர்செல்-மேக்சிஸ் வழக்கில் மாறன் சகோதரர்கள் விடுவிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து அமலாக்கத்துறை மேல்முறையீடு செய்துள்ளது.

English summary

In February, the Patiala House court discharged Maran brothers and the other accused in both cases.