சிபிஐ ரெய்டு.. அடுத்து அமலாக்கத்துறை வழக்குப் பதிவு.. கார்த்தி சிதம்பரத்திற்கு முற்றுகிறது நெருக்கடி

சிபிஐ ரெய்டு நடத்தியதை அடுத்து அமலாக்கத்துறை கார்த்தி சிதம்பரத்தின் மீது வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளது.

English summary

The ED has registered a money laundering case against Karti Chidambaram.