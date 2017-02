குற்றவாளியின் மனைவியுடன் சுற்றிய அமலாக்கத் துறை அதிகாரி... ஹோட்டலில் ரூம் போட்டது அம்பலம்!

மேற்குவங்கத்தில் ரோஸ்வேலி நிதிநிறுவன மோசடி வழக்கில் சிக்கிய முக்கிய குற்றவாளியின் மனைவியுடன் அமலாக்கத்துறை அதிகாரி சுற்றியது அம்பலமாகியுள்ளது.அவர்கள் ஒன்றாக இருக்கும் வீடியோ காட்சிகளும் வெளியாகியுள்ள

Story first published: Wednesday, February 1, 2017, 15:02 [IST]

English summary

The Enforcement Directorate has removed assistant director Manoj Kumar from all investigations after Kolkata police gathered CCTV footage that showed the officer with the wife of Rose Valley boss Gautam Kundu at Kolkata airport and at the reception of a hotel in Delhi.