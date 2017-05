சட்டசபையில் ஜெ. படத்தை திறந்து வைக்க பிரதமரை அழைத்தேன்.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி!

தமிழக சட்டசபையில் ஜெயலலிதா படத்தை திறந்து வைக்க பிரதமர் மோடியை அழைத்ததாக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Wednesday, May 24, 2017, 14:25 [IST]

Edappadi Palanisami called Prime minister Modi to open Jayalalitha's photo in Tamilnadu assembly.

