கடலில் மூழ்கி 8 மாணவர்கள் பலி... சுற்றுலா சென்றபோது நேர்ந்த பரிதாபத்தால் குடும்பத்தினர் கதறல்!

மகாராஷ்டிராவுக்கு சுற்றுலா சென்ற இன்ஜினியரிங் மாணவர்களில் 8 பேர் கடலில் மூழ்கி உயிரிழந்தது பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Eight students of an engineering college from Karnataka, out on a picnic, drowned in the Arabian sea off the Vayri coast in Maharashtra's Sindhudurg district on Saturday, the police said.