மத்திய இணை அமைச்சராகிறார் ம.பி எம்.பி. இல. கணேசன்?

மத்திய பிரதேசத்தில் இருந்து ராஜ்யசபா எம்.பி.யான பாஜக மூத்த தலைவர் இல. கணேசனுக்கு மத்திய இணை அமைச்சர் பதவி வழங்கப்படும் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sources said that Senior BJP Leader and Rajya Sabha MP from Madhya Pradesh Ela.Ganesan likely to get Cabinet berth.