தேர்தல் ஆணையத்தின் அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு அதிமுகவின் இரண்டு கோஷ்டிக்கும் அழைப்பு!

மின்னணு ஓட்டு எந்திரங்கள் சர்ச்சை குறித்து விவாதிப்பதற்காக டெல்லியில் நாளை நடைபெறும் அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்திற்கு அதிமுகவின் இரு அணிகளும் அழைக்கப்பட்டுள்ளன.

English summary

election comission called admk two factions to participate in tomorrow meeting about voting machines raised question of whether party symbol will freeze permanently