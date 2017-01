5 மாநில தேர்தல்: வேட்பாளர்கள் பணம் எடுக்கும் உச்சவரம்பை ரூ.2 லட்சமாக உயர்த்த தேர்தல் கமிஷன் கோரிக்கை

5 மாநில தேர்தலையொட்டி வேட்பாளர்கள் பணம் எடுக்கும் உச்சவரம்பை ரூ.2 லட்சமாக உயர்த்த வேண்டும் என தேர்தல் கமிஷன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

English summary

Election Commission asks RBI to hike weekly cash withdrawal limit for candidates from Rs. 24,000 to Rs. 2 lakh