ஆர்கே நகர் தொகுதியில் முறைகேடு... டெல்லியில் இன்று ஆலோசனை

ஆர்.கே. நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தல் குறித்து இன்று மாலை டெல்லியில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற உள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Election Commission holds review meeting of RK Nagar constituency in Delhi at 3 pm.