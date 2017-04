வாக்குப்பதிவு இயந்திர கோளாறு:அனைத்துக்கட்சி கூட்டத்தைக் கூட்ட தேர்தல் ஆணையம் முடிவு!

வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் பாதுகாப்பானது என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் விரைவில் அனைத்து கட்சி கூட்டத்துக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படும் என்று தலைமை தேர்தல் ஆணையர் நஜீம் ஜைதி கூறியுள்ளார்.

English summary

The Election Commission of India (ECI) will soon call a meeting of all political parties to assure them that the electronic voting machines (EVMs) were tampering-proof and secured, Chief Election Commissioner Nasim Zaidi said today.