இரட்டை இலை சின்னம் விவகாரம்.. 22ஆம் தேதி ஆஜராக சசிகலா, ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவு

இரட்டை இலை சின்னத்தை ஒதுக்குவது தொடர்பான விவகாரத்தில் வரும் 22ஆம் தேதி சசிகலா மற்றும் ஓபிஎஸ் தரப்பினர் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

Election commission ordered to OPS team and Sasikala team to appear on 22nd morning in the election commission on the issue of double leaf symbol. The Election Commission announced that the final decision will be taken on the same night.