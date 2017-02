விதியை மாறி பொது செயலாளர்- சசிகலாவுக்கு தேர்தல் ஆணையம் நோட்டீஸ், பெங்களூர் சிறைக்கு அனுப்பியது

பொதுச்செயலர் பதவி தொடர்பாக சசிகலாவுக்கு தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, February 17, 2017, 19:32 [IST]

English summary

EC has issued notice to Sasikala on her election of General Secretary of ADMK