தண்டனை பெற்றவர்களுக்கு வாழ்நாள் தடைவிதிக்கக்கோரி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தேர்தல் ஆணையம் பரிந்துரை!!

குற்ற வழக்குகளில் தண்டனை பெற்றவர்களுக்கு வாழ்நாள் தடைவிதிக்கக்கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் தேர்தல் ஆணையம் பரிந்துரை செய்துள்ளது.

English summary

Election commission proposed to supreme court to life time ban for criminals in Election. If supprme court accept this then Sasikala can not contest in election.