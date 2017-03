பொதுச்செயலர் பதவி: தினகரன் கடிதத்தை ஏற்க தேர்தல் ஆணையம் மறுப்பு! சசிகலாவே பதில் தர உத்தரவு!!

அதிமுகவின் துணை பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் வழங்கிய கடிதத்தை தேர்தல் ஆணையம் ஏற்க மறுத்துள்ளது. மார்ச் 10ம் தேதிக்குள் சசிகலாவே பதில் அளிக்க வேண்டும் என்றும் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Story first published: Friday, March 3, 2017, 20:30 [IST]

English summary

Election commission has refused TTV Dinakaran’s reply on behalf of Sasikala today.