சசிகலாவுக்கு மரண அடி... இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக நியமிக்க முடியாது- தேர்தல் ஆணையம் பொளேர்

அதிமுக கட்சி விதிகளின்படி இடைக்கால பொதுச்செயலராக சசிகலா இருக்க முடியாது என தேர்தல் ஆணையம் அறிவிக்க உள்ளதாக டெல்லி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

The Election Commission is likely to revoke the interim general secretary post held by Sasikala.