தேர்தல் முடிவுகளை ஜோதிடர்கள் கணிக்கக் கூடாது- தேர்தல் ஆணையம் கடும் எச்சரிக்கை!

தேர்தல் முடிவுகளை ஜோதிடர்கள் தேர்தலுக்கு முன்பு கணிக்கக்கூடாது என தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, March 31, 2017, 10:09 [IST]

English summary

Election commission warns that astrologers should not predict Election result before the election. if the order is not followed severe action will be taken.