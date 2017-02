2018 மே மாதத்திற்குள் அனைத்து கிராமங்களுக்கும் 100 சதவீத மின்வசதி - பட்ஜெட்டில் ஜெட்லி

பிரதமரின் கிராம மேம்பாட்டு வளர்ச்சி திட்டம் விரிவுபடுத்தப்படும் என்று கூறிய அருண் ஜெட்லி, வரும் 2018ஆம் ஆண்டு மே 1ஆம் தேதிக்குள் அனைத்து கிராமங்களுக்கும் 100 சதவீத மின்வசதி செய்து தரப்படும் என்று அற

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Finance Minister Arun Jaitley on Wednesday said the government will work to ensure all the villages in the country have electricity on May 1,2018.Finance Minister Arun Jaitley presenting the Union Budget 2017 at Parliament.