கோவாவில் ஆம்ஆத்மி முதல்வர் வேட்பாளராக முன்னாள் சிறைத்துறை ஐஜி எல்விஸ் கோம்ஸ் அறிவிப்பு

கோவா சட்டசபைத் தேர்தலில் முதல்வர் வேட்பாளராக முன்னாள் சிறைத்துறை ஐஜி எல்விஸ் கோம்சை ஆம் ஆத்மி கட்சி அறிவித்துள்ளது.

English summary

Former Inspector General of Prisons Elvis Gomes will be the AAP's Chief Ministerial candidate in Goa, Delhi's Chief Minister Arvind Kejriwal announced on Monday. The Aam Aadmi Party leader made the declaration at a public rally here. Goa will see assembly elections early next year.