எதிரி சொத்து திருத்த மசோதா லோக்சபாவில் நிறைவேறியது

நீண்ட காலம் நிலுவையில் இருந்த எதிரி சொத்து மசோதா லோக்சபாவில் நேற்று நிறைவேறியது.

English summary

Parliament passed Tuesday a long-pending amendment to a 49-year old Act preventing the successors of those who migrated to Pakistan and China during Partition from holding any claim to properties left behind in India.