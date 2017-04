சின்னத்திற்கு லஞ்சம்.. 4 மணி நேரம் திணற, திணற தினகரனிடம் டெல்லி போலீஸார் விசாரணை

தேர்தல் ஆணையத்துக்கு லஞ்சம் கொடுத்த வழக்கில் டிடிவி தினகரனிடம் டெல்லி போலீஸார் நடத்திய விசாரணை முடிவடைந்தது.

English summary

TTV Dinakaran appeared before Crime Branch Inter State Cell office in Delhi in bribe case. He was interogated for nearly 4 hours, now it was completed.