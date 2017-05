நாட்டையே உலுக்கிய மாணவி நிர்பயா வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு வழங்கப்படுகிறது.

English summary

"We have waited for five long years. I only want justice for my daughter. I am certain they will be hanged", says Nirbhaya's mother