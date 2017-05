ஈவிஎம் முறைகேடு... ஊழல் புகார்... டெல்லி சட்டசபையில் பாஜக - ஆம் ஆத்மி மல்லுக்கட்டு

மின்னணு வாக்கு எந்திரத்தில் தில்லுமுல்லு செய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக ஆம் ஆத்மி கட்சியினர் கூறிய புகாருக்கு பாஜக எம்எல்ஏக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால்

English summary

Delhi assembly began with BJP lawmaker Vijender Gupta being expelled from the House. Aam Aadmi Party is demonstrating how the Electronic Voting Machines or EVMs are tampered with.