ஓட்டு எந்திரத்தில் முறைகேடு புகார்கள் எதிரொலி... டெல்லியில் நாளை அனைத்துக்கட்சிக் கூட்டம்

மின்னனு வாக்குப் பதிவு இயந்திர முறைகேடுகள் குறித்து விவாதிப்பதற்காக டெல்லியில் நாளை அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்துக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளது.

English summary

EVM issue, Election Commission calls all-party meeting at Delhi. In the meeting they gong to discuss about allegations of the tampering of the electronic voting machines (EVMs) made by a number of Opposition parties.