நாட்டை உலுக்கிய நிலக்கரி ஊழல்.. முன்னாள் செயலர் குப்தாவுக்கு 2 ஆண்டு சிறை - டெல்லி கோர்ட் அதிரடி

நிலக்கரிச் சுரங்க வழக்கில், முன்னாள் செயலர் ஹெச்.சி. குப்தாவுக்கு 2 ஆண்டு சிறைத் தண்டனை விதித்து டெல்லி சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

CBI court on Monday sentenced former coal secretary HC Gupta and other former officials to 2 years in prison for Coal Scam.