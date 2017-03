4 மாநிலங்களில் ஆளும் கட்சிக்கு ஆப்பு... மாற்றத்தை விரும்பிய வாக்காளர்கள்!

உத்தரப்பிரதேசம், பஞ்சாப், கோவா, மணிப்பூர் மற்றும் உத்தரகண்ட் ஆகிய 5 மாநிலங்களில் மணிப்பூரை தவிர்த்து 4 மாநிலங்களில் ஆளும் கட்சியினர் ஆட்சியை இழந்துள்ளனர்.

English summary

In the assembly election 2017 results, Ruling parties in Uttarpradesh, Uttarkhand, Goa, Punjab are losing.