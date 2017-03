உ.பி. எக்ஸிட் போல்: அப்பா - மகன் சண்டையால் சமாஜ்வாடி ஆட்சி காலி.. பாஜக வெல்கிறது!

உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஆளும் சமாஜ்வாதி கட்சி ஆட்சியை பறிகொடுக்கும் என்கின்றன எக்ஸிட் போல் முடிவுகள். பாஜக அமோக வெற்றி பெற்று ஆட்சியமைக்குமாம்.

Story first published: Thursday, March 9, 2017, 18:27 [IST]

English summary

Exit polls are predicting BJP lead NAD will emerge as biggest party in UP.