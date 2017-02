டெல்லி ஏடிஎம்மில் போலி 2000 ரூபாய் நோட்டு வந்தது எப்படி? அறிக்கை கேட்கிறது நிதி அமைச்சகம்

டெல்லியில் உள்ள பாரத ஸ்டேட் வங்கி ஏடிஎம் ஒன்றில் ரூ.2,000 மதிப்பிலான போலி ரூபாய் நோட்டுகள் வந்தது குறித்து அறிக்கை அனுப்புமாறு வங்கி நிர்வாகத்திடம் நிதி அமைச்சகம் அறிக்கை கேட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The Union Finance Ministry is asking explanation from SBI regarding fake currencies in Delhi ATM centre.