ஆந்திராவில் ஒரே ஒரு பல்புக்கு 8 லட்சம் மின் கட்டணம்.. விவசாயி அதிர்ச்சி

ஆந்திராவில் தனது வீட்டில் ஒரு பல்பு பயன்படுத்தியதற்காக 8 லட்சம் ரூபாய் மின் கட்டணம் வந்ததை கண்டு விவாசாயி ஒருவர் கடும் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Farmer got shocked by seeing eb bill of 8 laksh for only one bulb which was used