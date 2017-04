முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி முன்பு போராட்டத்தை கைவிட விவசாயிகள் முடிவு

தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி முன்னிலையில் தங்களது போராட்டத்தை முடித்துக் கொள்ள விவசாயிகள் முடிவு செய்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TN Farmers who protest for demanding to waive off agricultural debts reaches 40th day. Tomorrow they are going to give up their agitation in front of CM Edappadi Palanisamy.