ஆண்டவா மோடிக்கு நல்ல புத்தி கொடுப்பா.. கை, கால்களை கட்டிக் கொண்டு விவசாயிகள் போராட்டம்!

கடந்த 23 நாள்களாக போராடி வரும் எங்களது கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றவும், காது கொடுத்து கேட்கவும் மோடிக்கு இறைவன் நல்ல புத்தியை கொடுக்க வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கை, கால்களை கட்டிக் கொண்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Farmers pray God to give good sense for Modi to hear their cries. Today TN farmers are protesting for 23rd day.