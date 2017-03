விவசாயிகள் கடன் தள்ளுபடி - அருண் ஜெட்லியிடம் விஷால், பிரகாஷ் ராஜ் கோரிக்கை

டெல்லி: மத்திய நிதியமைச்சர் அருண் ஜெட்லியை இன்று நடிகர்கள் விஷால், பிரகாஷ் ராஜ் சந்தித்து பேசினர். அப்போது அவர்கள் தமிழக விவசாயிகளின் கடனை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தனர்.

காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பது, நதிநீர் இணைப்பு, விவசாய கடன் தள்ளுபடி உள்ளிட்ட பல கோரிக்கைகளை முன்வைத்து டெல்லியில் கடந்த 15 நாட்களாக தமிழக விவசாயிகள் போராடி வருகின்றனர்.

பெண்கள், ஆண்கள் என முதியவர்கள் என விவசாயிகள் டெல்லி ஜந்தர் மந்தர் தெருவிலேயே உண்டு உறங்கி போராடி வருகின்றனர். இதனையடுத்து நடிகர்கள் பிரகாஷ் ராஜ், விஷால், பாண்டிராஜ் உள்ளிட்டோர் நேரில் சென்று ஆதரவு தெரிவித்தனர்.

அருண் ஜெட்லியுடன் சந்திப்பு

இன்று காலையில் மத்திய நிதியமைச்சர் அருண் ஜெட்லியை நேரில் சந்தித்து பேசிய பிரகாஷ் ராஜ், விஷால் ஆகியோர், விவசாயிகள் பிரச்சினை தீரவும், கடன் தள்ளுபடி குறித்தும் பேசினர். இதனையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிரகாஷ் ராஜ், நாடுமுழுவதும் உள்ள விவசாயிகள் கடன் பிரச்சினையால் தற்கொலை செய்து வருவதாக தெரிவித்தார்.

#vishal and team to met Bjp minister #ArunJaitley Jus for the farmers issue. pic.twitter.com/ciiMoHiuuq