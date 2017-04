டெல்லியில் விவசாயிகள் தலைகீழாக நின்றும் தொடர் போராட்டம்- அலை அலையாக திரண்ட மாணவர்கள்!

தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளிலும் தங்களது கடன்களை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்று டெல்லியில் விவசாயிகள் தலை கீழாக நின்று போராட்டம் நடத்தினர்.

English summary

Farmers continue their protest for 22 days. Yesterday Chennai HC Madurai branch orders to waive off agricultural debts in cooperative banks. Till debts in Nationalised banks waive off, their protest continues.