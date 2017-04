புடவை கட்டினாலாவது பார்ப்பீங்களா மோடி சார் - கேட்கிறார் அய்யாக்கண்ணு

புடவை கட்டியிருந்தாலாவது பிரதமர் மோடி எங்களை சந்திப்பாரா என்று விவசாயிகள் சங்கத்தலைவர் அய்யாக்கண்ணு கூறியுள்ளார்.

English summary

TamilNadu Farmers protest continues for the 32nd day. They wear saris in hope of getting some attention from PM Modi.