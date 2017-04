கொளுத்தும் வெயிலில் நடுரோட்டில் ஆடையின்றி உருண்ட தமிழக விவசாயிகள்.. டெல்லியில் ஷாக்!

டெல்லியில் போராட்டம் நடத்தி வரும் தமிழக விவசாயிகள் இன்று திடீரென நிர்வாணமாக சாலையில் உருண்ட நிகழ்வு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamil farmers did protest without dress. The were lying down on the road in the hot sun with naked body.