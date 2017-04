கோரிக்கைகள் நிறைவேற வீர மரணடையவும் தயார்... அய்யாகண்ணு திட்டவட்டம்

விவசாயிகளின் நியாயமான கோரிக்கைகள் நிறைவேறுவதற்காக நாங்கள் வீர மரணம் அடையவும் தயாராக உள்ளோம் என்று அய்யாகண்ணு தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Ayyakkannu asks central govt to hear their problems and says naked protest of farmers shows big insult before world countries and they will ready to die till fulfil their issues.