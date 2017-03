பிரதமர் சந்திக்காதது ஏன்.. நாங்கள் தீண்டத்தகாதவர்களா.. 2ம் தர குடிமக்களா.. அய்யாகண்ணு காட்டம்

டெல்லியில் போராட்டம் நடத்தும் விவசாயிகளை ஏன் பிரதமர் மோடி சந்திக்கவில்லை என்று விவசாயி அய்யாகண்ணு கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். நாங்கள் என்ன 2ம் தர குடிமக்களா என்றும் அவர் கேட்டுள்ளார்.

English summary

The farmers said that they won’t return back to Tamil Nadu until their demands were met in Delhi.