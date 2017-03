ராஜஸ்தானில் கொடூரம்.. 13 வயது மாணவியை 2 ஆண்டாக பலாத்காரம் செய்த பள்ளி ஆசிரியர்கள் மீது வழக்கு

ராஜஸ்தானில் சிறுமியை தனியார் பள்ளி ஆசிரியர்கள் 8 பேர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்து வீடியோ பதிவு செய்ததாக சிறுமியின் தந்தை போலீசில் புகார் அளித்துள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

The girl in her statement to the police has alleged that she was given heavy drugs to prevent pregnancy, leading her to develop cancer-like symptoms