புனே பேக்கரியில் பயங்கர தீ விபத்து.. தூங்கிக்கொண்டிருந்த 6 தொழிலாளர்கள் பலியான சோகம்

புனேவில் இயங்கி வரும் பேக்கரி ஒன்றில் இன்று அதிகாலை பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதில் 6 பேர் உயிரிழந்தனர்.

Story first published: Friday, December 30, 2016, 10:14 [IST]

English summary

Six persons were burnt to death when a fire broke out in a bakery at Kondwa Budruk in Pune. The bakery was locked from outside and so the workers got trapped inside and died in the fire.