மத்தியப்பிரதேச ரேஷன் கடையில் பயங்கர தீ விபத்து: 12 பேர் உடல் கருகி பலியான பரிதாபம்

மத்தியப்பிரதேச ரேஷன் கடையில் ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில் 12 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

English summary

Fire acceident in Madhya pradesh Ration shop. Kills 12 person. 3 injured has admitted in hospital.