மும்பை பிளாஸ்டிக் தொழிற்சாலையில் பயங்கர தீ விபத்து: 4 பேர் பலி; 2 படுகாயம்

மும்பை அருகே பிளாஸ்டிக் தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 4 பேர் பலியாகினர்.2 பேர் காயமடைந்தனர்.

English summary

Fire broke out at a plastic factory in Bhiwandi in Maharashtra, 4 dead, 2 injured.