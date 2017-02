குவியல் குவியலாக புதையல் கண்டெடுக்கப்பட்ட பத்நாபசுவாமி கோவிலில் தீ விபத்து... 2 பேர் படுகாயம்

திருவனந்தபுரம் பத்மநாபசுவாமி கோவிலில் இன்று அதிகாலை பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது.

English summary

Fire broke out in the Padmanabhaswamy temple early hours of today. In this incident 2 people injured.