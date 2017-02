நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் மார்ச் 9ம் தேதி வரை ஒத்தி வைப்பு

நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளும் மார்ச் 9ம் தேதி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. கூட்டத்தொடரின் முதல் பகுதி முடிந்ததை அடுத்து இருஅவைகளும் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The First part of Parliament’s Budget Session adjourned till March 9.