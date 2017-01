தமிழகத்தில் சோலாரில் இயங்கும் பசுமை ரயில் அறிமுகம்... கோவை- மயிலாடுதுறை வழித்தடத்தில் இயக்கம்!

இந்தியன் ரயில்வே-யின் பசுமை திட்ட தொடக்கத்தின் முக்கிய நிகழ்வாக, தென்னக ரயில்வேயின் ஜனசதாப்தி ரயிலில் ‘கோ கிரீன் கோச்’ பசுமை பெட்டி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Indian Railways main event of the Green Project has started. Southern Railways producing 'Go Green Couch' train couches. First time in South India Solar Power couches are going introduce in the train as soon as possible. The train will be operated in the route of Coimbatore-Mayiladuthurai. The train sets with Solar Power plates.