எல்லை தாண்டும் மீனவர்களை கண்ணியத்துடன் நடத்த வேண்டும்.. இலங்கை பிரதமரிடம் மோடி வலியுறுத்தல்

ஐந்து நாட்கள் பயணமாக இந்தியா வந்துள்ள இலங்கைப் பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க, இந்திய பிரதமர் மோடியை சந்தித்தார். அப்போது, தமிழக மீனவர்களை கண்ணியத்துடன் நடத்த வேண்டும் என்று மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

PM Modi demanded to Sri Lankan PM Ranil Wickremesinghe that fishermen should be treated with great dignity.