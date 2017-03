டெல்லியில் 30 வயது பெண் 5 பேரால் கூட்டு பலாத்காரம்.. வலுக்கட்டாயமாக வாயில் மதுவை ஊற்றி அட்டூழியம்

டெல்லியில் 30 வயது பெண்ணை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த 5 பீபிஒ ஊழியர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

Five BPO employees were arrested on Sunday for allegedly raping a 30-year-old woman from Nepal. The woman told police that the men locked her in a flat in east Delhi’s Pandav Nagar and took turns to rape her in the early hours of Sunday.