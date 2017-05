தலாக், தலாக்...: சுப்ரீம் கோர்ட்டில் 5 மத நீதிபதிகள் கொண்ட பெஞ்ச் விசாரணை ஆரம்பம்!

முத்தலாக் விவகாரத்து முறைக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணை தொடங்கியது. இதை 5 நீதிபதிகளை கொண்ட அரசியல் சாசன பெஞ்ச் விசாரிக்கிறது.

Thursday, May 11, 2017, 15:24 [IST]

A five-judge Constitution bench of Supreme Court began its hearing on a plea against Triple Talaq.