பிளாஷ் பேக் 2016: செல்லாத ரூபாய் நோட்டும்... செத்துப் பிழைத்த மக்களும்...: மறக்க முடியுமா

பிரதமர் மோடியின் செல்லாத ரூபாய் நோட்டு அறிவிப்பு ஏழை நடுத்தர மக்களை பாதிப்புக்கு ஆளாக்கியுள்ளது. 75க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் உயிரிழந்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Since the implementation of demonetisation at midnight on 8 November, more than 75 people have been reported dead in incidents directly or indirectly caused by the central government move.