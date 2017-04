மாஜி மனைவியின் தொலைபேசியை ஒட்டு கேட்ட கணவருக்கு ரூ. 50 ஆயிரம் அபராதம்!

மேற்குவங்கத்தில் பிரிந்து சென்ற மனைவியின் தொலைபேசி உரையாடல்களை ஒட்டு கேட்ட நபருக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

without wife's knowledge, husband access all calls and messages from her phone gets fined